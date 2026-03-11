透明感のあるビジュアルや、親しみやすい笑顔が印象的な女性俳優たち。長いキャリアを持つ一方で、「今年30歳」と知って驚いたという声も少なくありません。All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年30歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：池田エライザ