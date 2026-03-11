「70g 亀田のうす焼 梅」亀田製菓は、50年以上にわたり愛されてきたロングセラーの「亀田のうす焼」ブランドから、ほっと一息つきたい時間のおともにぴったりな「70g 亀田のうす焼 梅」（以下：「亀田のうす焼 梅」）を3月23日から全国のスーパーマーケットで発売する。1967年の発売以来、50年以上にわたり消費者に愛されている「亀田のうす焼」ブランドから、新たな定番商品として上品でさっぱりとした味わいを楽しめる「亀田のう