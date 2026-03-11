「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」明星食品は、カップめん「明星 麻膳堂（まぜんどう）監修 麻辣牛だし麺」を、3月30日から発売する。最近、若年層を中心に韓国・台湾・中国といったアジア各国への関心が高まっており、中でも台湾は日本人の味覚にも合う「台湾グルメ」を中心に注目度が上がっている。「台湾グルメ」は旅行先での食事としてだけでなく日本にも定着してきており、特に流行に敏感でトレンドを支える10〜30代を中心に