三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が11日、都内で行われた東洋レコーディング『スーパー麺』新アンバサダー就任発表記者会見に参加。同商品のブランドアンバサダーに就任した。【写真】かっこいい！スーツ姿の山下健二郎マイルールを語ることに。「朝、早起きするようになってきた。20代のころは夜中に寝て、昼間に起きる。生活がバラバラだった」と振り返りながら「30代に入って、特に30代後半から朝ごはんを必ず食べるよう