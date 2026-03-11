大阪府では公立高校の一般入試が行われています。 大阪府内の公立高校では、受験生たちが国語の試験から入試に臨んでいます。 今年の全日制の一般入試の志願者数は約３万３０００人と、去年より６００人ほど減っていて、平均倍率は１．０５倍です。（志願者数３万３４２２人で去年より５８１人減） 大阪府は昨年度から独自に高校授業料の完全無償化を段階的に行っていて、来年度からは全学年で実施されます。 無償化