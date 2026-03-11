ローソンストア100は、18日から31日までの2週間、「おにぎり・寿司・店内調理の揚げ物各種を税込390円購入ごとに、対象飲料の無料券がもらえるキャンペーン」を実施する。【写真】無料でもらえる引換対象商品3月は卒業・入学・異動など、生活環境が大きく変わる季節。新生活準備や引っ越し、歓送迎会など何かと出費が重なる時期でもある。一方で、物価上昇が長期化する中、日々の食費を抑えたいという生活者の声は引き続き強く