アメリカメディアは、トランプ大統領が側近の一部から、イランとの軍事作戦をどのように終結させるか検討するよう促されていると報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、トランプ大統領の側近の一部は、イランとの戦闘が長期化すれば政治的な反発を招く可能性があるとして、アメリカが戦闘から手を引く道筋を示すよう非公式に進言しているということです。背景には、戦闘の長期化による原油価格の高騰や、国内