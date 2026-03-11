初日から3連敗となり、厳しい表情を見せる大の里＝10日、エディオンアリーナ大阪大相撲の西横綱大の里（25）＝本名中村泰輝、石川県出身、二所ノ関部屋＝が春場所4日目の11日、休場した。初日から3連敗と深刻な不振で、角界を担う看板力士に大きな試練が訪れた。大の里の休場は左肩痛で千秋楽を休んだ2025年九州場所以来2度目。今場所は本来の力強さを欠き、金星を二つ与えた。初日からの3連敗は23年夏場所の幕下10枚目格付け