◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)井端弘和監督が1次ラウンド最終戦に登板した郄橋宏斗投手と金丸夢斗投手について言及しました。先発の郄橋投手は初回に元巨人のマレク・フルプ選手にヒットを許したものの、後続を空振り三振と無失点で抑え、その後も得点を許すことなく、4回2/3で63球を投げ、打者16人に2被安打、5奪三振、1四球を記録しました。井端監督は「