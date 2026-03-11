東日本大震災の発生から11日で15年です。この震災では2025年、新たに岩手・山田町に住んでいた当時6歳の女の子の身元が判明して、死者は1万5901人になり、今もなお2519人の行方がわかっていません。福島・双葉町で2026年6月にオープンを迎えるホテル「FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA」の屋上から、福島テレビ・菅家ひかるアナウンサーが中継でお伝えします。双葉町は、原発事故によりまだ町の面積の85％が帰還困難区域です。町に暮らす