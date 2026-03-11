45歳で貯金が2000万円を超えると、「このまま銀行に預けておいてよいのだろうか」と不安に感じる人も多いでしょう。特に近年は低金利が続いており、預金だけでは資産が増えにくい状況です。 一方で、投資にはリスクが伴うため、慎重に考えたいところです。本記事では、貯金2000万円を保有する会社員が今後どのように資産を考えていくべきか、預金のメリット・デメリットや投資を始める際のポイントについて解説します。