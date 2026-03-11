亡くなった祖父の遺品を整理・売却したところ、全部で30万円になったというAさん。「相続税の対象になるのでは？」と心配だそうです。本記事で、FPである筆者が詳しく解説します。 法定相続人 まず、Aさんが相続税を納める対象になるかどうかですが、Aさんが祖父の法定相続人である場合、あるいは祖父の遺言により美術品・骨董品を取得したときは、遺贈として相続税の対象となります。法定相続人とは、民法で「この人たち