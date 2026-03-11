1次ラウンドプールA○カナダ3−2プエルトリコ●＜現地時間3月10日ヒラム・ビソーン・スタジアム＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のカナダ代表がプール首位のプエルトリコ代表に逆転勝利。1次ラウンド成績を2勝1敗とし、現地11日に行われるキューバ戦へ望みを繋いだ。1次ラウンド突破に向けて負けられないカナダ。初回に1点先制を許しながらも3回表の二死から満塁と走者を溜め、2者連続の押し出し四球