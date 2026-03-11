【グラニフ：「NieR:Automata」collaboration】 3月11日 予約開始 3月17日 発売予定 価格：1,200円～ 画像は「NieR:Automata」 グラニフは、「NieR:Automata（ニーア オートマタ）」とのコラボレーションアイテムを3月17日に発売する。本日3月11日よりWEBでの予約受付を開始し、価格は1,200円より。 スクウェア・エニックスのアクショ