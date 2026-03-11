【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の志尊淳が主演を務める、日本テレビ系新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（4月12日スタート・毎週よる10時30分〜）の公式X（旧 Twitter）が3月11日に更新された。志尊が3月12日に解禁されるヒロイン役のヒントを明かし、話題を呼んでいる。【写真】共演女優について爽やかに語る志尊淳◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の