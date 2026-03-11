TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、パリ・ファッションウィークのランウェイにサプライズ登場した。3月10日、ヨンジュンはフランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「MIU MIU」の2026年秋冬コレクションショーにモデルとして参加。K-POP男性アーティストとして初めて同ブランドのランウェイを歩くという快挙を成し遂げ、会場の注目を集めた。【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”ヨンジュ