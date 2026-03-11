「ポケモンGO」「Ingress」などの位置情報ゲームを開発するNianticが分社化して生まれた空間情報活用企業、Niantic Spatialが、配送ロボットを開発するCoco Roboticsとパートナーシップを結びました。ゲーム等で得られた情報を活用してロボットの精度を向上するとのことです。Niantic Spatial Partners with Coco Robotics to Accelerate the Future of Autonomous Delivery | Niantic Spatial, Inc.https://www.nianticspatial.co