女優・真野恵里菜が１１日までに自身のＳＮＳを更新。家族や友人と充実したプライベート時間を楽しむ様子を披露した。真野はインスタグラムで「小学生の頃からの友達家族と一緒に成田ゆめ牧場に行って来ました」と明かし、「羊やヤギをのんびり見たり牛にエサをあげたり芝のソリ滑りを何回もやったりみんなでアイスを食べたりいちご狩りもしたりと盛り沢山な１日でとっても楽しかった」とつづり、いちご狩りや牧場のアイスを