◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、栗東トレセン今年の始動戦を迎えるクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、栗東・ＣＷコースを単走で追われ、６ハロン８４秒３―１１秒０をマークした。体を使った大きなアクションで、迫力満点だった。松岡助手は「先週追って、馬がもうひとつ良くなり、描いていたライ