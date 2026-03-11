再審＝やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巌さんが90歳の誕生日を迎え、姉･ひで子さんらが祝福しました。（浜松市の自宅での誕生日会）「ハッピバースデー･ディア巌さん。ハッピバースデートゥーユー。おめでとうございます」3月10日、90歳の誕生日を迎えた袴田巌さん。浜松市内の自宅で誕生日会が開かれ、支援者からクッションやスリッパなどプレゼントが贈られました。（姉･ひで子さん･93