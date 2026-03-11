クルマとは別種の乗り物1月下旬、東京都内で国産eVTOL（電動垂直離着陸機）、スカイドライブのテストフライトがありました。僕はこのジャンルのセミナー講師を務めたこともあるので、気になって会場の東京ビッグサイト駐車場で見てきました。まず幸運だったのは、5日間の朝と昼の2回、合計10回が予定された中で、実際に飛んだのはわずか4回だったうちの1回に立ち会えたことです。それ以外は雨や風、整備を理由にキャンセルされまし