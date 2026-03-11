企業の間で取引されるモノの価格水準を示す2月の企業物価指数は去年から2%上昇しました。前の月との比較では中東情勢の緊迫化を背景に石油製品が上昇しています。日銀がきょう発表した2月の企業物価指数は128.3で、去年の同じ月と比べて2.0%上昇しました。銅や金の市場価格が値上がりしたことで、「非鉄金属」が去年の同じ月から32.5%上昇したほか、「飲食料品」も原材料や包装資材の値上がり分を価格に転嫁する動きから4.6%上昇し