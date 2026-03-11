アメリカのワシントン・ポストは10日、当局者の話として、アメリカ軍が韓国に配備している迎撃ミサイルシステム「THAAD」の一部を中東に移転していると報じました。これはイランによる報復攻撃に備えた措置だということですが、この「THAAD」は北朝鮮のミサイルに対応するためのもので、東アジアでの抑止力低下が懸念されます。