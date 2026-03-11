新年度予算案の審議をめぐって、参議院の野党国対委員長らが、関口参院議長に充実した予算案審議を求める申し入れを行いました。立憲民主党斎藤嘉隆 国対委員長「熟議の府、良識の府という、参議院での矜持も十分に発揮をさせていただく中で充実した審議を与野党ともに、協調して行っていきたいと、こういったことでの申し入れをさせていただいた」新年度予算案をめぐっては、衆議院の予算委員会で与党側が今月13日に締めく