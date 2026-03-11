大阪・堺で見つけた、思わず二度見してしまうアフタヌーンティー。ホテルのアフタヌーンティーが、なんと3800円という驚きの価格です。しかも味はホテルクオリティで、手間暇かけて作られています。1日30食限定の「ベイサイド アフタヌーンティー」は2026年3月25日からスタート。苺スイーツやアジアンスイーツが並び、堺旧港を望むベイサイドビューで特別なティ}