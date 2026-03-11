高所作業中に体を挟まれ、作業員が死亡しました。きのう、兵庫県宝塚市で、中国自動車道の高架を清掃していた男性作業員（38）が高所作業車と高架の間に体を挟まれ死亡しました。警察によりますと、男性は高所作業車の「バケット」と呼ばれるカゴ状の部分に乗り、高架下に張られたネットから石などを取り除いていましたが、バケットの手すり部分と高架の間に挟まれたということです。警察が事故の原因を調べています。