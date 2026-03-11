私は50代のサトコです。息子3人は全員が20代の社会人です。そんなある日、離れて暮らす長男のユウイチが珍しく実家にやってきました。そして「結婚して相手の苗字を名乗る」と言いだしました。私にとっては許せない話です。結婚相手のツムギさんがわが家に挨拶に来たとき、私はつい感情的になって叱りつけてしまいました。そして気づいたのです。私にとってユウイチは愛しくてたまらない「小さな恋人」であり、心を満たしてくれる