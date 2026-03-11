東日本大震災の発生から15年となるきょう（11日）、岡山県庁に犠牲者に哀悼の意を示す半旗が掲げられました。 【写真を見る】県庁に半旗を掲揚東日本大震災から15年震災後のべ約3000人の職員らが被災地入りした岡山県 けさ（11日）、県庁の屋上に半旗が掲げられました。15年前のきょう発生し日本大震災では、約2万人の命が失われ、今も約2500人の行方が分かっていません。震災後、岡山県庁からはのべ約3000人の職員らが被災