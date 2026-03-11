東日本大震災の発災からきょうで15年です。県内でも各地で犠牲者の冥福と復興への祈りが捧げられています。 【写真を見る】発災から15年…東日本大震災を風化させないきょう県内各地で復興祈念事業が行われる（山形） 2011年3月11日、午後2時46分に発災した東日本大震災。消防庁のまとめによりますと、今月1日時点で死者1万9787人、行方不明者は2549人、12万棟以上の建物被害が報告されています。 東日本大震災から15年となっ