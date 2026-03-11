2025年（4-2月）「タクシー業」倒産動向2025年度（4-2月）の「タクシー業」の倒産が36件（前年同期比80.0％増）に達し、過去20年間で最多だった2011年度の36件（年度件数）に並んだ。前年同期の1.8倍に増加し、このペースで推移すると、2025年度は2006年度以降の20年間で最多件数の更新が確実になった。コロナ禍からの人流回復で需要は持ち直すが、燃料費などのコストや人件費上昇、従業員の高齢化などによる深刻なドライバー