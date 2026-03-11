県議会が開会し、平田知事が就任後初めての議会に臨んでいます。 3月2日に就任した平田知事。 リラックスした表情で議場に入りました。 （平田知事） 「既存事業を徹底して見直し、効果の薄いものは廃止・縮小することで重点事業の財源確保を図っていく」 今回の議会では、今年度より257億円あまり少ない、総額約7089億6300万円の新年度一般会計当初予算案のほか、物価高騰対策に対応するため約172億円の一般会計補