「ブルーベイLPGA」で16位に入り、今季もメジャータイトルが期待される古江彩佳。曲がらないボールが武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】ノーコックのバックスイングから、ボールを投げるようなフォロー！ 古江彩佳のドライバースイング◇◇◇アドレスからフィニッシュまで、スイングの連続写真のどのコマを見ても無理がなく、自然体で振っているよう