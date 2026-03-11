プロ野球のファーム日本一を決める大会が、2026年10月に静岡市で開催されることになりました。 【写真を見る】プロ野球ファーム日本一を決める“日本選手権” 静岡市の草薙球場で開催 10月3日、4日 ＜日本野球機構 加賀山昭宏事業本部長＞ 「東・中・西となったところで、場所的にも静岡で開催できると,より大勢のファンに来てもらえる」 日本野球機構は「2026年プロ野球ファーム日本選手権（仮称）」を静