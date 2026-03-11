利便性を高めようと、１１日から広島市中心部のバス停を集約する取り組みが始まりました。対象となるのは、広島市中心部の紙屋町周辺にある３つのバス停です。ひろしまゲートパーク、メルパルク、原爆ドーム前にある３カ所をゲートパーク前に集約し、名前を「紙屋町（原爆ドーム前）」に変更します。そのほかの２か所は当面の間、利用を中止します。広島市やバス会社８社でつくる組織が利