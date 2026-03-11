3月6日〜8日まで、ゴルフフェアが開催された。現場で見つけた面白いものをお伝えしたい。今回は、マスダゴルフが発売した、尾崎将司が本来使用するために開発されたアイアンだ。【写真】アイアンはアンダーカットキャビティ、黒いスチールのN.S.PROシャフトが渋いマスダゴルフが発売するのは『ジャンボ メモリアルエディションアイアン』。商品の詳細を、尾崎のメインクラフトマンも務めたこともあるマスダゴルフの増田雄二氏に聞