11日、衆議院予算委員会において、「石油の民間備蓄」をめぐって議場内が騒然となった。【映像】「クレームの嵐」の瞬間（実際の様子）中道改革連合の山岡逹丸議員は「政府備蓄が254日分、国家備蓄は146日、民間備蓄は101日ということです。4割が民間備蓄。法制上、民間備蓄は、仮に在庫数を緩めてもその後、国内にきちんとした供給するところまで義務付けられているのでしょうか？ いわんや海外に売るということも含めて許さ