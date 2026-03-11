将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメントが3月11日に開幕。1回戦で、羽生善治九段（55）と阿久津主税八段（43）が対局中を行なっている。16名で争われるトーナメントを勝ち抜き、藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を手にするのは誰か。【映像】羽生九段VS阿久津八段 注目の一戦羽生九段は、棋聖獲得通算16期で永世棋聖の資格も保持している。予選はシードで、本局が今期初戦となる。一方