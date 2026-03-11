阿蘇の草原を維持するために欠かせない野焼き作業の負担軽減につなげようと、熊本県阿蘇市の牧野でICT機器を使った実証事業が始まりました。 【写真を見る】無線操縦で急斜面を草刈り “阿蘇の野焼き”省力化に向けてICT活用の実証実験 この実証の取り組みは、作業の省力化につなげようと、県の事業として行われたものです。 野焼きは阿蘇地方の草原を守るために欠かすことのできない作業ですが、農家の高齢化や担い手不足など