東日本大震災から11日で15年です。新潟県内には、2月末時点で1714人が避難しています。2011年3月11日に発生した東日本大震災。この震災による死者は1万5901人にのぼり、いまだ2519人の行方が分かっていません。震災から11日で15年…県内には一時、最大で9222人が避難していましたが、2月末時点での避難者は1714人となり、去年に比べて41人少なくなっています。11日は地震の発生した午後2時46分に合わせ、県内でも各地で黙とうが捧