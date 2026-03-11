11日（水）午後も晴れるところが多いでしょう。関東甲信や静岡ではにわか雨やにわか雪も。＜11日（水）の天気＞日本付近は高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。日差しのわりにヒンヤリとした空気になっていますが、花粉は非常に多く飛びそうです。午後は静岡や山梨、神奈川あたりでにわか雨やにわか雪の可能性があります。空模様の変化にご注意ください。夜以降は北海道オホーツク海側で雪が降り出す見込みです。＜予