３月１１日朝、大阪市北区の幹線道路で地下に埋設されていた下水工事用の巨大な金属製のパイプが、地面から十数ｍにわたり突き出しているのが見つかりました。 ＪＲ大阪駅からも近い大阪・北区の交差点では、直径５ｍほどの巨大な銀色のパイプが道路からせり出しています。 パイプは一時、道路の上を走る高架に当たりそうな高さまで迫っていましたが、今は少し下がっています。 このパイプは本来はここにはないもので、