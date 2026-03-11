オーストラリアのバーク内相は11日、同国で開催中のサッカー女子アジア杯で敗退したイラン代表の選手1人とスタッフ1人を新たに保護し、人道目的のビザを発給したと発表した。既にビザを発給済みの選手5人を含めて計7人の亡命を認めたことになる。オーストラリアのメディアによれば、バーク内相は政府関係者が水面下でイラン代表チームの大半と個別に接触したことを明かし「もし彼女たちがオーストラリアの人道ビザを希望するな