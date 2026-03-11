東日本大震災の発生から11日で15年です。この震災では2025年、新たに岩手・山田町に住んでいた当時6歳の女の子の身元が判明して、死者は1万5901人になり、今もなお2519人の行方がわかっていません。宮城・石巻南浜津波復興祈念公園から仙台放送・堤勇高アナウンサーが中継でお伝えします。被災した自治体の中で、石巻市は震源地から最も近く、死者、行方不明者の数も最多となっています。公園内にある慰霊碑には、石巻市内で犠牲と