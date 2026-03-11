中川勇斗が先制ホームラン 3月10日、半身行使で行われた西武ライオンズとのオープン戦に、「3番・左翼」で先発出場した中川勇斗は、4打数1安打1打点1HR。先制ホームランを放ち、オープン戦1号を記録した。 4回、1アウト走者なしの場面で打席に立った中川勇斗は、高橋光成の6球目カットボールをはじき返し、レフトスタンドギリギリの先制ホームランを放った。 中川勇斗は、オープン戦