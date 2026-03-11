福岡県宗像市の高校の剣道部でいじめを受け、5年前に自殺した男子生徒の遺族が、当時の顧問らに賠償を求める裁判が11日に始まりました。母親は「息子を追い詰めたことに向き合ってほしい」と訴えました。 訴えているのは、東海大学付属福岡高校の剣道部で上級生からわいせつ行為を含むいじめを受け、2021年に自ら命を絶った侑大さんの遺族です。侑大さんが自殺に至ったのは、剣道部の顧問だった男性がいじめについて相談を受け