アメリカのカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所が、AIスタートアップ企業のPerplexityが提供するAI搭載ウェブブラウザ「Comet」に対し、Amazonのパスワード保護されたシステムへのアクセスを一時的に禁止する予備差止命令を2026年3月9日付けで下しました。Amazon.com Services LLC v. Perplexity AI, Inc. | Northern District of California | United States District Courthttps://cand.uscourts.gov/cases-e-filing/cases/3