１１日前引けの日経平均株価は前営業日比１１３９円３６銭高の５万５３８７円７５銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億７２５７万株、売買代金概算は３兆４８６６億円。値上がり銘柄数は１３６７、対して値下がり銘柄数は１９４、変わらずは３２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日に続きリスク選好の地合いとなり、朝方から買い優勢でその後も先物主導で上げ幅を広げた。前日の米国株市場は方向