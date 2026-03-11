元バレリーナで女優の草刈民代が、結婚記念日に３０年前の結婚式ショットを公開した。草刈は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は結婚記念日。３０年前の今日、結婚式を挙げました」と記し、白無垢（むく）姿での映画監督・周防正行氏との結婚写真を投稿。「クリステル＠ｃｈｅｒｒｙｔｅｒｒａｃｅのお鍋５サイズと土鍋は、その時に揃（そろ）えたものです。当たり前に家にあるものと思っていたけど、気づ