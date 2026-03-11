2026年10月、プロ野球ファームリーグの日本一を決める大会を静岡市の草薙球場で開催することが10日、発表されました。日本野球機構によりますとファーム・リーグは、今シーズンから東・中・西の3地区制に再編され、ハヤテは、中地区に所属します。大会は、各地区の優勝チームと2位の中で最も勝率が高い1チームがトーナメント方式で争います。（静岡市 難波喬司市長）「市民にとっ