声優の山寺宏一が１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。生まれ故郷・宮城県塩竈市の子供たちの頭の良さについて持論を展開する一幕があった。今回は「東北出身の有名人が大集合」。塩竈市生まれの山寺は、いきなり「改めまして私、みやぎ絆大使及びしおがま未来大使、そして先日、多賀城悠久浪漫大使を仰せつかりました山寺宏一です」と地元ゆかりの役職名を次々と口に。ＭＣの明石家